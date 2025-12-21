"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 21 décembre 2025 sur France 2

recherche
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 décembre 2025 251
Dimanche 21 décembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 21 décembre 2025 :

La Rencontre Muriel Robin

À l’occasion de son retour au cinéma aux côtés de Louise Bourgoin dans une comédie de Pierre Mazingarbe, « La Pire Mère au monde », à l'affiche le 24 décembre, Laurent Delahousse emmène Muriel Robin en balade au cœur de Paris.

Au sein de la Grande Galerie de l’évolution du Muséum d'histoire naturelle, à bord de la mythique Renault 12, l’une de ses premières voitures, ou encore debout, devant le pupitre d’un chef d’orchestre, la comédienne et humoriste se livre sur ses engagements, les rencontres essentielles tout au long de sa carrière et son histoire parsemée d’embûches.

Et en toute fin d’émission, Muriel Robin réalise un de ses plus grands rêves d’enfant...

Suivez nous...