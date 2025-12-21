recherche
Infos

"Télématin" lundi 22 décembre 2025, les invités de Louise Ekland & Cédric Dandeville sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 décembre 2025 376
"Télématin" lundi 22 décembre 2025, les invités de Louise Ekland & Cédric Dandeville sur France 2

Louise Ekland & Cédric Dandeville vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 22 décembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 22 décembre 2025 :

07:15 Alain Fontaine, président de l’association française des maîtres restaurateurs.

07:40 Les 4 vérités : Nicolas Bay, député, vice-président du groupe ECR, pour parler de l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur.

Dernière modification le dimanche, 21 décembre 2025 20:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 22 décembre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 22 décembre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

21 décembre 2025 - 20:39

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 22 décembre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 22 décembre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

21 décembre 2025 - 20:39

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...