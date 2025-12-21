"Télématin" lundi 22 décembre 2025, les invités de Louise Ekland & Cédric Dandeville sur France 2

Louise Ekland & Cédric Dandeville vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 22 décembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 22 décembre 2025 :

07:15 Alain Fontaine, président de l’association française des maîtres restaurateurs.

07:40 Les 4 vérités : Nicolas Bay, député, vice-président du groupe ECR, pour parler de l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur.