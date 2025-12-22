Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 23 décembre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

Mardi 23 décembre 2025 à partir de 06:55, Christophe Beaugrand présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus mardi 23 décembre 2025 :

07:35 En toute franchise

Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine (Ensemble pour la République).

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.