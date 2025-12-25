Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 26 décembre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.
Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.
Les invités reçus vendredi 26 décembre 2025 :
Sabrina Agresti-Roubache, ancienne Secrétaire d’État chargée de la Ville et de la Citoyenneté.
09:15 L'interview du petit-déjeuner
Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.