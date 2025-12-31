Évelyne Leclercq, figure emblématique de TF1, est décédée à l'âge de 74 ans

© Photographe de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, dans le cadre de sa mission, via Wikimedia Commons

Évelyne Leclercq, ancienne speakerine et animatrice de "Tournez manège !" et d'"Intervilles" sur TF1, est décédée mardi 30 décembre 2025. Elle était âgée de 74 ans.

Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d'une très longue maladie" et avait "affronté l'épreuve avec un courage hors du commun, portée jusqu'au bout par l'amour des siens", a indiqué Céline Olive dans un communiqué transmis à l'AFP.

Une voix et un visage emblématiques de la télévision française

Figure incontournable du petit écran dans les années 1970 et 1980, Évelyne Leclercq a marqué plusieurs générations de téléspectateurs par son élégance, sa spontanéité et sa longévité dans le paysage audiovisuel français. Speakerine, animatrice, comédienne et chanteuse, elle a su multiplier les expériences tout en restant fidèle à une certaine idée du divertissement populaire.

Ses débuts

Née le 11 juillet 1951 à Nointel, dans l’Oise, Évelyne Leclercq grandit dans le sud de la France. Après l’obtention de son baccalauréat, elle envisage une carrière d’hôtesse de l’air. Le hasard en décide autrement : repérée très jeune lors d’un reportage télévisé, elle est recrutée par l’antenne régionale de l’ORTF à Nice. À seulement 17 ans, elle devient l’une des plus jeunes speakerines de France.

L'ère TF1 et Tournez manège !

Son naturel et son aisance à l’antenne lui ouvrent rapidement les portes de la télévision nationale. Elle rejoint TF1 dès la création de la chaîne en 1975, où elle devient l’un des visages familiers des annonces de programmes. Dans le même temps, elle est choisie pour présenter à plusieurs reprises la sélection française du Concours Eurovision de la chanson, confirmant son statut d’animatrice appréciée du grand public.

C’est toutefois à partir de 1985 qu’Évelyne Leclercq entre durablement dans la mémoire collective en coanimant le jeu télévisé Tournez manège !. Pendant près de huit ans, cette émission de rencontres devient un véritable phénomène de société. Son ton chaleureux et complice contribue largement au succès du programme, qui s’impose comme l’un des rendez-vous phares de la télévision française.

Une figure durable du paysage audiovisuel

Aujourd’hui, Évelyne Leclercq reste associée à une époque phare de la télévision française, celle des speakerines et des grands jeux populaires. Son parcours, marqué par la diversité et la constance, témoigne d’une carrière construite sur la proximité avec le public et une présence chaleureuse qui continue de susciter la nostalgie et l’affection des téléspectateurs.