Brigitte Macron et Didier Deschamps invités du JT de 20 Heures de TF1 dimanche 4 janvier 2026

Dimanche 4 janvier 2026, Brigitte Macron et Didier Deschamps seront les invités du Journal de 20 Heures de TF1 présenté par Audrey Creso-Mara.

À l'occasion du lancement de la 37ème édition de l’opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux, et Didier Deschamps, parrain de l'opération Pièces Jaunes, seront les invités exceptionnels du JT de 20H de TF1.

En direct sur le plateau du Journal, ils répondront aux questions d'Audrey Crespo-Mara, portant sur cette opération, son utilité, ses réalisations et les nouveautés de cette édition 2026.

Cette 37ème édition de l'opération Pièces Jaunes se déroulera du 7 janvier au 7 février 2026.

Deux émissions spéciales sur TF1

Arthur présentera une édition spéciale du "Grand Concours" mardi 6 janvier 2026 à 21:10 au profit de l'association.

Jean-Luc Reichmann proposera une semaine exceptionnelle dans "Les 12 coups de midi" du 12 au 18 janvier 2026.