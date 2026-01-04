recherche
Infos

Brigitte Macron et Didier Deschamps invités du JT de 20 Heures de TF1 dimanche 4 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 144
Brigitte Macron et Didier Deschamps invités du JT de 20 Heures de TF1 dimanche 4 janvier 2026

Dimanche 4 janvier 2026, Brigitte Macron et Didier Deschamps seront les invités du Journal de 20 Heures de TF1 présenté par Audrey Creso-Mara.

À l'occasion du  lancement de la 37ème édition de l’opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux, et Didier Deschamps, parrain de l'opération Pièces Jaunes, seront les invités exceptionnels du JT de 20H de TF1.

En direct sur le plateau du Journal, ils répondront aux questions d'Audrey Crespo-Mara, portant sur cette opération, son utilité, ses réalisations et les nouveautés de cette édition 2026.

Cette 37ème édition de l'opération Pièces Jaunes se déroulera du 7 janvier au 7 février 2026.

Deux émissions spéciales sur TF1

Arthur présentera une édition spéciale du "Grand Concours" mardi 6 janvier 2026 à 21:10 au profit de l'association.

Jean-Luc Reichmann proposera une semaine exceptionnelle dans "Les 12 coups de midi" du 12 au 18 janvier 2026.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;13h15 le dimanche&quot; : Spaggiari, le casse du siècle, dimanche 4 janvier 2026 sur France 2

"13h15 le dimanche" : Spaggiari, le casse du siècle, dimanche 4 janvier 2026 sur France 2

04 janvier 2026 - 11:26

Sur le même thème...

&quot;Apollo 11 : Les fichiers oubliés&quot; à revoir sur RMC Découverte lundi 5 janvier 2026

"Apollo 11 : Les fichiers oubliés" à revoir sur RMC Découverte lundi 5 janvier 2026

03 janvier 2026 - 13:22

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

03 janvier 2026 - 20:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...