Sommaire de "20h30 le dimanche" ce 4 janvier 2026 avec Laurent Delahousse sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 124
Sommaire de "20h30 le dimanche" ce 4 janvier 2026 avec Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 4 janvier 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche" qui sera consacré à Jean-Jacques Goldman.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 4 janvier 2026 :

La Story Jean-Jacques Goldman

"20h30 le dimanche" est consacré à Jean-Jacques Goldman.

Comment ce musicien fait-il pour garder une telle présence après plus de vingt ans d’absence ? C’est le paradoxe Goldman : il a choisi de se retirer de la scène médiatique depuis 2002, mais reste une personnalité adorée des Français. Peut-être parce qu'il a accompagné leur vie depuis plus de quarante ans et a écrit la bande-son d’une époque.

Avec ses 28 millions d'albums vendus, il a profondément marqué la chanson française avec ses propres tubes, mais aussi avec les titres qu’il a composés pour les autres (Johnny, Céline Dion…). Et son répertoire ne cesse d’être joué et repris par la jeune génération.

