Sommaire de "20h30 le dimanche" ce 4 janvier 2026 avec Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 4 janvier 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche" qui sera consacré à Jean-Jacques Goldman.

Au sommaire ce dimanche 4 janvier 2026 :

La Story • Jean-Jacques Goldman

"20h30 le dimanche" est consacré à Jean-Jacques Goldman.

Comment ce musicien fait-il pour garder une telle présence après plus de vingt ans d’absence ? C’est le paradoxe Goldman : il a choisi de se retirer de la scène médiatique depuis 2002, mais reste une personnalité adorée des Français. Peut-être parce qu'il a accompagné leur vie depuis plus de quarante ans et a écrit la bande-son d’une époque.

Avec ses 28 millions d'albums vendus, il a profondément marqué la chanson française avec ses propres tubes, mais aussi avec les titres qu’il a composés pour les autres (Johnny, Céline Dion…). Et son répertoire ne cesse d’être joué et repris par la jeune génération.