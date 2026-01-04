recherche
Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 5 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026
Lundi 5 janvier 2026 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Bruce Toussaint et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus lundi 5 janvier 2026 :

07:35 En toute franchise

Pascal Confavreux, porte-parole du Quai d’Orsay.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le dimanche, 04 janvier 2026
Suivez nous...