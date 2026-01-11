"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 11 janvier 2026 sur France 2

Dimanche 11 janvier 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 11 janvier 2026 :

Face à l'écran • Samuel Le Bihan

Il est l'un des héros les plus populaires de la télévision avec son personnage d'Alex Hugo, le flic des montagnes, solitaire et blessé.

Après trente ans d'une carrière au théâtre, au cinéma et sur le petit écran, Samuel Le Bihan reste une personnalité éveillée, engagée, comme une force tranquille moins bruyante que l'époque.

Le club 20h30

Coup de force au Venezuela, visées sur le Groenland... jusqu'où Donald Trump peut-il aller ?

Décryptage de la vision du monde du président américain sur le plateau de "20h30 le dimanche" avec Asma Mhalla, essayiste, Gallagher Fenwick, journaliste, et Frédéric Encel, géopolitologue.