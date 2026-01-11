"Télématin" lundi 12 janvier 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 12 janvier 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 12 janvier 2026 :

07:15 Anaïs Werestchack, médecin généraliste et co-auteure de “Urgent ! Recherche médecin” aux éditions Marabout.

07:40 Les 4 vérités : Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires.

09:00 Mathieu Madénian.