Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 30 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 29 janvier 2026 106
Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus vendredi 30 janvier 2026 :

07:35 En toute franchise :

Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

09:15 L'interview du petit-déjeuner :*

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le jeudi, 29 janvier 2026 21:23
Publié dans Infos, Invités des émissions, Vendredi
