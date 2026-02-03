"Télématin" mercredi 4 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 4 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 4 février 2026 :

07:15 Jean-Rémi Girard, président du SNALC (syndicat des personnels de l'Éducation Nationale)

07:40 Les 4 vérités : Najat Vallaut-Belkacem, ex-ministre de l’Éducation nationale et présidente de l'association France terre d'asile.

09:00 Arnaud Ducret.