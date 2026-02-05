"Télématin" vendredi 6 février 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Adrien Rohard sur France 2

Mélanie Tavarant & Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 6 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 6 février 2026 :

07:15 Danny Forster, directeur d’ehpad public.

07:40 Les 4 vérités : Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la transition écologique.

09:20 En direct de Milan : Tony Estanguet, triple champion olympique et président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.