"Télématin" samedi 7 février 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Adrien Rohard sur France 2

Mélanie Tavarant & Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 7 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 7 février 2026 :

07:15 Guillaume Gomez, ancien chef du Palais de l’Élysée.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Ménagé, député RN du Loiret et porte-parole du groupe Rassemblement National.

09:20 En direct de Milan : Luc Alphand, champion de ski et consultant FTV et Benjamin Macé, patineur longue piste.