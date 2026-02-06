recherche
"Télématin" samedi 7 février 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Adrien Rohard sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 février 2026 226
"Télématin" samedi 7 février 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Adrien Rohard sur France 2

Mélanie Tavarant & Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 7 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 7 février 2026 :

07:15 Guillaume Gomez, ancien chef du Palais de l’Élysée.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Ménagé, député RN du Loiret et porte-parole du groupe Rassemblement National.

09:20 En direct de Milan : Luc Alphand, champion de ski et consultant FTV et Benjamin Macé, patineur longue piste.

Suivez nous...