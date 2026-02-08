recherche
Infos

"Grands Reportages" : Les aventuriers du bout du monde, dimanche 8 février 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 février 2026 223
"Grands Reportages" : Les aventuriers du bout du monde, dimanche 8 février 2026 sur TF1

Dimanche 8 février 2026 à 14:50 sur dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Les aventuriers du bout du monde » un document réalisé par Gary Grabli.

Alors que certains préfèrent avoir une vie paisible et reposante, les françaises et les français que nous avons suivi ont fait un tout autre choix. Ils ont fait de leur vie leur plus grande aventure. Leur objectif…vivre leurs rêves.

Pendant plusieurs semaines, une équipe de "Grands Reportages" a suivi trois histoires d’aventuriers, des expéditions extraordinaires aux quatre coins de la planète. Certains de ces aventuriers iront au bout de leur rêve, pour d’autres ce sera plus compliqué.

Axel Carrion parcourt les plus belles routes du monde à vélo. Mais cette année, c'est un voyage très particulier qu’il va entreprendre… le voyage de sa vie. Il compte descendre la célèbre piste Ho-Chi-Minh, entre Laos et Vietnam. 2700 km de piste à travers la jungle. Une route historique avec à l’arrivée, l’ancienne Saigon, Ho Chi Minh Ville. Et sur la route, Axel espère retrouver la trace de sa grand-mère vietnamienne et la maison dans laquelle a grandi sa mère : « Pour moi, le voyage, ce n’est pas amener ses préjugés et son mode de vie, c’est au contraire, l’oublier, s’immerger dans un pays, découvrir comment les gens vivent, sans juger et sans préjuger. » La piste Ho-Chi-Minh va lui réserver bien des surprises, mais aussi quelques frayeurs.

Depuis tout petit, Thomas Delano entretient une passion explosive pour les volcans. Il a déjà fait le tour du monde des cratères les plus emblématiques de la planète, et chaque expédition est pour lui l’occasion de s’approcher au plus près de la lave en fusion. Le volcanologue amateur est un brin casse-cou, et sa prochaine aventure l’emmène au nord de l’Éthiopie. Accompagné de deux amis, il part étudier l’activité de deux volcans parmi les plus mythiques d’Afrique, le Dallol, et l’Erta Ale. Ils sont situés dans une zone extrêmement difficile d’accès. Dans ce dernier cratère, Thomas pourra s’approcher au plus près de la bouche du volcan. « Quand bien-même on sait l'expliquer, c’est un truc indescriptible. On voit à l’intérieur de la Terre ! C’est juste incroyable ! »

Meryl Trublin et Florian Milan sont guides en milieu polaire. Cet hiver, ils se sont lancé un défi hors norme, traverser l’Islande en skis nordiques, et en autonomie complète. Ils partent de Vik, au Sud, et espère rallier la pointe nord de l’île. Plus de 500 kilomètres à effectuer à travers les hautes terres d’Islande. « Le but, c’est de vraiment aller tout au nord du pays, le plus proche du pôle Nord en restant sur les terres islandaises. ». Mais ils vont devoir affronter des conditions extrêmes, des températures polaires et des vents soufflants à plus de 120 km/h… qui vont mettre leur aventure en péril.

Dernière modification le dimanche, 08 février 2026 10:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Vivaldi en 4 saisons&quot; un film musical inédit diffusé sur France 4 mardi 10 février 2026

"Vivaldi en 4 saisons" un film musical inédit diffusé sur France 4 mardi 10 février 2026

08 février 2026 - 10:46

Sur le même thème...

&quot;Vivaldi en 4 saisons&quot; un film musical inédit diffusé sur France 4 mardi 10 février 2026

"Vivaldi en 4 saisons" un film musical inédit diffusé sur France 4 mardi 10 février 2026

08 février 2026 - 10:46

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 février 2026 - 15:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...