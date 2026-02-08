"Grands Reportages" : Les aventuriers du bout du monde, dimanche 8 février 2026 sur TF1

Dimanche 8 février 2026 à 14:50 sur dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Les aventuriers du bout du monde » un document réalisé par Gary Grabli.

Alors que certains préfèrent avoir une vie paisible et reposante, les françaises et les français que nous avons suivi ont fait un tout autre choix. Ils ont fait de leur vie leur plus grande aventure. Leur objectif…vivre leurs rêves.

Pendant plusieurs semaines, une équipe de "Grands Reportages" a suivi trois histoires d’aventuriers, des expéditions extraordinaires aux quatre coins de la planète. Certains de ces aventuriers iront au bout de leur rêve, pour d’autres ce sera plus compliqué.

Axel Carrion parcourt les plus belles routes du monde à vélo. Mais cette année, c'est un voyage très particulier qu’il va entreprendre… le voyage de sa vie. Il compte descendre la célèbre piste Ho-Chi-Minh, entre Laos et Vietnam. 2700 km de piste à travers la jungle. Une route historique avec à l’arrivée, l’ancienne Saigon, Ho Chi Minh Ville. Et sur la route, Axel espère retrouver la trace de sa grand-mère vietnamienne et la maison dans laquelle a grandi sa mère : « Pour moi, le voyage, ce n’est pas amener ses préjugés et son mode de vie, c’est au contraire, l’oublier, s’immerger dans un pays, découvrir comment les gens vivent, sans juger et sans préjuger. » La piste Ho-Chi-Minh va lui réserver bien des surprises, mais aussi quelques frayeurs.

Depuis tout petit, Thomas Delano entretient une passion explosive pour les volcans. Il a déjà fait le tour du monde des cratères les plus emblématiques de la planète, et chaque expédition est pour lui l’occasion de s’approcher au plus près de la lave en fusion. Le volcanologue amateur est un brin casse-cou, et sa prochaine aventure l’emmène au nord de l’Éthiopie. Accompagné de deux amis, il part étudier l’activité de deux volcans parmi les plus mythiques d’Afrique, le Dallol, et l’Erta Ale. Ils sont situés dans une zone extrêmement difficile d’accès. Dans ce dernier cratère, Thomas pourra s’approcher au plus près de la bouche du volcan. « Quand bien-même on sait l'expliquer, c’est un truc indescriptible. On voit à l’intérieur de la Terre ! C’est juste incroyable ! »

Meryl Trublin et Florian Milan sont guides en milieu polaire. Cet hiver, ils se sont lancé un défi hors norme, traverser l’Islande en skis nordiques, et en autonomie complète. Ils partent de Vik, au Sud, et espère rallier la pointe nord de l’île. Plus de 500 kilomètres à effectuer à travers les hautes terres d’Islande. « Le but, c’est de vraiment aller tout au nord du pays, le plus proche du pôle Nord en restant sur les terres islandaises. ». Mais ils vont devoir affronter des conditions extrêmes, des températures polaires et des vents soufflants à plus de 120 km/h… qui vont mettre leur aventure en péril.