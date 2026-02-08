"Télématin" lundi 9 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 9 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 9 février 2026 :

07:15 Anthony Bellanger, éditorialiste à franceinfo.

07:40 Les 4 vérités : Marion Maréchal, députée européenne ECR et présidente d'Identité Libertés.

09:10 Mathis Desloges, skieur, Amélie Oudéa-Castérat, présidente du CNOSF et ancienne ministre, Nathalie Péchalat, consultante patinage artistique pour France Télévisions.