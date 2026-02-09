"Télématin" mardi 10 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 10 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 10 février 2026 :

07:15 Guillaume Dietsch, professeur de STAPS, agrégé d’EPS.

07:40 Les 4 vérités : Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

09:00 Cédric Dandeville et Laurie Delhostal en direct de Milan.