"Télématin" mercredi 11 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 11 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 11 février 2026 :

07:15 Michelle Fines, journaliste d’investigation.

07:40 Les 4 vérités : Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

09:00 En direct de Milan avec Samuel Ollivier et Laurie Delhostal :

Pierre-Édouard Bellemare, capitaine de l'équipe de France de Hockey sur glace.

François Bonet, consul général de France à Milan.

Tifany Huot-Marchand, consultante pour France Télévisions et patineuse de vitesse.