"Télématin" jeudi 12 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Les invités reçus dans "Télématin" jeudi 12 février 2026 :

07:15 Cecilia Severi Gay, journaliste spécialiste de l’espace.

Les 4 vérités : Gérald Darmanin, garde des Sceaux et Ministre de la Justice.

09:10 En direct de Milan avec Samuel Ollivier et Cédric Dandeville : Guillaume Cizeron, Laurence Fournier Beaudry et Luc Alphand.