Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau invité du 20 Heures de TF1 ce jeudi 12 février 2026

Bruno Retailleau, président des Républicains, sera l'invité du Journal de 20H de TF1 ce jeudi 12 février 2026.

Après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, Bruno Retailleau répondra en direct, en plateau, aux questions de Gilles Bouleau.

L’annonce a d’abord été faite dans un message envoyé à des élus et députés LR, puis relayée auprès des médias et sera confirmée officiellement via une prise de parole et sur les réseaux sociaux à 18:00.

Bruno Retailleau a expliqué qu’il avait beaucoup mûri sa décision et estime que le moment est venu pour sa famille politique d’indiquer aux Français « un nouveau chemin, axé sur l’ordre, la prospérité et la fierté française ».