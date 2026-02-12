"Télématin" vendredi 13 février 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Adrien Rohard sur France 2

Mélanie Tavarant & Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 13 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 13 février 2026 :

07:15 David Annotel, lieutenant-colonel, Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

07:40 Les 4 vérités : Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du RN.

09:10 En direct de Milan : Romane Miradoli, médaillée d’argent de Super G et Nathalie Péchalat, consultante patinage pour France Télévisions.