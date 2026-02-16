"Télématin" mardi 17 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 17 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 17 février 2026 :

07:15 Laure de La Raudière, présidente de l'Arcep, Autorité de Régulation des Communications.

07:40 Les 4 vérités : Philippe Juvin, député (LR) des Hauts-de Seine.

09:10E n direct de Milan : Laurent Meunier, consultant FTV pour le Hockey, Bérénice Comby et Eva Grenouilloux, patineuses de vitesse.