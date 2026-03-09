"Télématin" mardi 10 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 10 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 10 mars 2026 :

07:15 Pascal Confavreux, porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

07:40 Les 4 vérités : Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement et ministre déléguée chargée de l'Énergie.

09:00 Jérémy Ferrari pour la sortie du film "Les K d'Or" ce mercredi au cinéma.