"Télématin" vendredi 13 mars 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 mars 2026 119
"Télématin" vendredi 13 mars 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 13 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 13 mars 2026 :

07:15 Benoît Grünemwald, expert en cybersécurité à ESET France.

07:40 Les 4 vérités : Aurore Bergé, ministre française déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

09:00 Marina Foïs.

Dernière modification le jeudi, 12 mars 2026 21:35
Publié dans Infos, Invités des émissions, Vendredi
Suivez nous...