"Télématin" lundi 16 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” lundi 16 mars 2026 :
07:15
Adélaïde Zulfikarpasic, directrice générale du Pôle Société à l'Ipsos bva.
Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune Dimanche,
Pascal Perrineau, politologue, professeur à Sciences Po.
07:40 Les 4 vérités :
Clémence Guetté, députée LFI du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée Nationale.
09:00 Culture
Stéphane Freiss, acteur.