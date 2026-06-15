Coupe du Monde : Angleterre / Croatie en direct sur M6 mercredi 17 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 21:50 , en direct de l'AT&T Stadium d'Arlington, M6 diffusera le match de Coupe du Monde qui opposera l'Angleterre à la Croatie.

La Coupe du monde offre une nouvelle affiche de prestige avec la confrontation entre l’Angleterre et la Croatie. Deux nations européennes habituées aux grands rendez-vous internationaux se retrouvent pour un duel qui promet intensité, qualité technique et suspense.

L’Angleterre aborde cette rencontre avec l’ambition de confirmer son statut de prétendante au titre. Portés par une génération talentueuse et expérimentée, les Three Lions disposent d’un effectif capable de faire la différence dans tous les secteurs du jeu. Solides défensivement, rapides en transition et redoutables sur coups de pied arrêtés, les Anglais chercheront à imposer leur rythme dès les premières minutes.

En face, la Croatie continue de démontrer sa capacité à rivaliser avec les meilleures sélections mondiales. Finaliste de la Coupe du monde 2018 et régulièrement performante lors des grandes compétitions, la sélection au damier s’appuie sur une culture tactique remarquable et un milieu de terrain toujours aussi créatif. Les Croates savent gérer les temps faibles et exploitent parfaitement la moindre opportunité.