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Gérald Darmanin invité du Journal de 20 heures de France 2 ce mardi 17 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 mars 2026 144
Gérald Darmanin invité du Journal de 20 heures de France 2 ce mardi 17 mars 2026

Gérald Darmanin, ministre de la Justice, sera ce soir l'invité du Journal de 20 Heures de France 2 présenté par Léa Salamé.

Gérald Darmanin reviendra sur les mesures principales qu'il souhaite faire passer au Parlement en ce premier semestre 2026 comme la suppression des réductions de peine automatiques pour les narcotrafiquants; et la généralisation des "Quartiers de lutte contre la criminalité organisée" dont le but est l'isolement total des chefs de réseaux pour les empêcher de piloter leurs trafics depuis leur cellule (hygiaphones, brouilleurs renforcés, interdiction des parloirs libres).

Le ministre reviendra également sur le premier tour des élections municipales. Contrairement à 2020 où il l'avait emporté dès le premier tour à Tourcoing, Gérald Darmanin (qui figure en 2ème position sur la liste de la maire sortante Doriane Bécue) devra passer par un second tour face Rassemblement National et à LFI.

En direct sur le plateau du 20H de France 2, Gérald Darmanin répondra aux questions de Léa Salamé.

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