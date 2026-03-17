Jordan Bardella invité du Journal de 20 heures TF1 ce mardi 17 mars 2026

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, sera l'invité ce mardi 17 mars 2026 du Journal de 20 Heures de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

L'actualité de Jordan Bardella est dominée par l'analyse des résultats du premier tour des élections municipales et la préparation du second tour prévu dimanche prochain.

Il devrait commenter ce soir au 20H de TF1 la poussée nationale de son parti et préciser sa stratégie d'alliances pour le second tour, alors que le Rassemblement National a déjà remporté 24 communes dès le premier tour (dont ses bastions de Fréjus, Perpignan et Hénin-Beaumont).

Jordan Bardella multiplie les appels aux électeurs et aux élus LR. Il a notamment interpellé Bruno Retailleau sur X (anciennement Twitter) pour demander des retraits ou des alliances face à la gauche.

Il suit également de près la situation à Marseille où le retrait de Sébastien Delogu (LFI) pour faire barrage au RN change la donne. Jordan Bardella dénonce une « manœuvre » et appelle la droite locale à se retirer pour laisser le RN affronter seul la gauche.

En direct, sur le plateau du 20H de TF1, Jordan Bardella répondra aux questions de Gilles Bouleau.