Alexandra Lamy invitée du JT de 20 Heures de France 2 ce mercredi 25 mars 2026

À l'occasion de la sortie de son nouveau film, la comédienne Alexandra Lamy sera l'invitée du Journal de 20 Heures de France 2 ce mercredi 25 mars 2026.

Alexandra Lamy sera à l'affiche du film "Compostelle" de Yann Samuell qui sortira au cinéma mercredi 1er avrl 2026.

Dans ce film, Alexandra Lamy incarne le rôle de Fred, une enseignante en lycée au tempérament bien trempé qui rencontre Adam, un adolescent en rupture. Grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Entre confrontations et moments de complicité, le film explore la reconstruction personnelle et la création d'un lien quasi familial entre ces deux êtres que tout oppose.

Invitée ce soir sur le plateau du 20 Heures de France 2, Alexandra Lamy répondra aux questions de Léa Salamé.