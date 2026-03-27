"Télématin" samedi 28 mars 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 28 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 28 mars 2026 :

L'invité du jour

Armelle Rancillac, neuroscientifique, chercheuse à l’INSERM et au Collège de France.

Les 4 vérités

Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union centriste, président de l'UDI.

Culture

Aucun invité communiqué par la chaîne.