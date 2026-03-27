"Télématin" samedi 28 mars 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” samedi 28 mars 2026 :
L'invité du jour
Armelle Rancillac, neuroscientifique, chercheuse à l’INSERM et au Collège de France.
Les 4 vérités
Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union centriste, président de l'UDI.
Culture
Aucun invité communiqué par la chaîne.