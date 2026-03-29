"Télématin" lundi 30 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 30 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 30 mars 2026 :

L'invité du jour

Pierre Chasseray, directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes.

Les 4 vérités :

Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région Île-de-France.

Culture

Alexandra Lamy qui sera à l'affiche du film "Compostelle" de Yann Samuell mercredi mercredi 1er avrl 2026 au cinéma.