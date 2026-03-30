"Télématin" mardi 31 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mardi 31 mars 2026 :
L'invité du jour
David Varrod, directeur musical des antennes de Radio France.
Les 4 vérités
Antoine Valentin, député UDR de Haute-Savoie.
Culture
Elie Semoun pour son spectacle « Cactus », à l'Européen et en tournée dans toute la France.