"Télématin" mardi 31 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 31 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 31 mars 2026 :

L'invité du jour

David Varrod, directeur musical des antennes de Radio France.

Les 4 vérités

Antoine Valentin, député UDR de Haute-Savoie.

Culture

Elie Semoun pour son spectacle « Cactus », à l'Européen et en tournée dans toute la France.