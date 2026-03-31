"Télématin" mercredi 1er avril 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 1er avril 2026 :
L'invité du jour
Fabrice Rizzoli, spécialiste de la grande criminalité.
Les 4 vérités
Laurent Wauquiez, député LR de Haute-Loire et président du groupe LR à l'Assemblée Nationale.
Culture
Julie Zenatti, chanteuse.