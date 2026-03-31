"Télématin" mercredi 1er avril 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 1er avril 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 1er avril 2026 :

L'invité du jour

Fabrice Rizzoli, spécialiste de la grande criminalité.

Les 4 vérités

Laurent Wauquiez, député LR de Haute-Loire et président du groupe LR à l'Assemblée Nationale.

Culture

Julie Zenatti, chanteuse.