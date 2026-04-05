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"Télématin" lundi 6 avril 2026, les invités de Damien Thévenot sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 295
"Télématin" lundi 6 avril 2026, les invités de Damien Thévenot sur France 2

Damien Thévenot vous donne rendez-vous en direct sur France 2 lundi 30 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 6 avril 2026 :

L'invitée du jour

Commandante Audrey Renard, cheffe du Département des sciences du comportement de la gendarmerie nationale et auteure, avec Christophe Dubois, de « Profileuse » chez Albin Michel.

Les 4 vérités : 

Laurent Jacobelli, député de la Moselle et Porte-Parole du RN.

Culture

Anne Roumanoff, humoriste.

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 21:14
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