"Télématin" mardi 7 avril 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mardi 7 avril 2026 :
L'invité du jour
Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine et spécialiste de la rhétorique.
Les 4 vérités
sarah El Haïry, haute-commissaire à l’enfance.
Culture
Claire Chazal pour "Le Grand Échiquier" qui rend hommage à Serge Gainsbourg ce mardi 7 avril 2026 à 21:10 sur France 2.