"Télématin" mardi 7 avril 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 7 avril 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 7 avril 2026 :

L'invité du jour

Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine et spécialiste de la rhétorique.

Les 4 vérités

sarah El Haïry, haute-commissaire à l’enfance.

Culture

Claire Chazal pour "Le Grand Échiquier" qui rend hommage à Serge Gainsbourg ce mardi 7 avril 2026 à 21:10 sur France 2.