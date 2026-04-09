"Télématin" vendredi 10 avril 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 10 avril 2026 :
L'invitée du jour
Berenice Rocfort-Giovanni, journaliste au service société du Nouvel Obs, spécialisée dans les questions de santé.
Les 4 vérités
Prisca Thevenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine.
Culture
François Berléand.