"Télématin" lundi 13 avril 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” lundi 13 avril 2026 :
L'invité du jour
Valentin Doyen, journaliste indépendant, auteur du livre « Émile, les zones grises de l'enquête » aux éditions Fayard.
Les 4 vérités :
David Amiel, ministre délégué aux Comptes publics.
Culture
Jean-Luc Lemoine.