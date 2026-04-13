"Télématin" mardi 14 avril 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mardi 14 avril 2026 :
L'invité du jour
David Rigoulet-Roze, chercheur à l’Institut français d’analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques.
Les 4 vérités
Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce,
Culture
Titoff.