"Télématin" mardi 14 avril 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 14 avril 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 14 avril 2026 :

L'invité du jour

David Rigoulet-Roze, chercheur à l’Institut français d’analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques.

Les 4 vérités

Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce,

Culture

Titoff.