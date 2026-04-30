"Télématin" vendredi 1er mai 2026, les invités de Louise Bernard & Samuel Ollivier sur France 2

Louise Bernard & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 1er mai 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 1er mai 2026 :

L'invitée du jour

Audrey Lefèvre, ancienne maquilleuse à la Maison-Blanche, pour son livre "La confidente" chez Robert Laffont.

Les 4 vérités

Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière.

Culture

Jeanne Mas.