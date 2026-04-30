recherche
Infos

"Télématin" vendredi 1er mai 2026, les invités de Louise Bernard & Samuel Ollivier sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 avril 2026 116
"Télématin" vendredi 1er mai 2026, les invités de Louise Bernard & Samuel Ollivier sur France 2

Louise Bernard & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 1er mai  2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 1er mai 2026 :

L'invitée du jour

Audrey Lefèvre, ancienne maquilleuse à la Maison-Blanche, pour son livre "La confidente" chez Robert Laffont.

Les 4 vérités

Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière.

Culture

Jeanne Mas.

Dernière modification le jeudi, 30 avril 2026 22:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 1er mai 2026, les invités de Maud Descamps

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 1er mai 2026, les invités de Maud Descamps

30 avril 2026 - 22:32

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 1er mai 2026, les invités de Maud Descamps

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 1er mai 2026, les invités de Maud Descamps

30 avril 2026 - 22:32

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 2 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 2 mai 2026 sur TF1, les reportage…

30 avril 2026 - 15:20 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...