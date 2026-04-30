"Télématin" vendredi 1er mai 2026, les invités de Louise Bernard & Samuel Ollivier sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 1er mai 2026 :
L'invitée du jour
Audrey Lefèvre, ancienne maquilleuse à la Maison-Blanche, pour son livre "La confidente" chez Robert Laffont.
Les 4 vérités
Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière.
Culture
Jeanne Mas.