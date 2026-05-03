"Télématin" lundi 4 mai 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” lundi 4 mai 2026 :
L'invité du jour
Robert Sebbag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpetrière.
Les 4 vérités :
Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale.
Culture
Nathalie Marquay-Pernaut.