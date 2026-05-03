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"Télématin" lundi 4 mai 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 194
"Télématin" lundi 4 mai 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 4 mai 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 4 mai 2026 :

L'invité du jour

Robert Sebbag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpetrière.

Les 4 vérités : 

Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale.

Culture

Nathalie Marquay-Pernaut.

Dernière modification le dimanche, 03 mai 2026 20:38
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