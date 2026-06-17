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"J'irai dormir chez vous" aux Philippines avec Antoine de Maximy vendredi 19 juin 2026 sur RMC Story

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 239
"J'irai dormir chez vous" aux Philippines avec Antoine de Maximy vendredi 19 juin 2026 sur RMC Story

Vendredi 19 juin 2026 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy s'envole pour les Philippines.

Équipé de ses trois caméras, prêt à toutes les aventures, le globe-squatteur à la chemise rouge tente de se faire inviter pour la nuit sur tous les continents ou presque. 

Aux Pilippines, Antoine de Maximy commence par parcourir Manille, la capitale. C'est dans le quartier chinois qu'il rencontre Warrie et sa sœur Trinidad. Ils vivent à l'abri d'une bâche qui constitue leur petite boutique.

Le voyageur s'envole ensuite pour la petite île de Guimaras. Elle n'est pas touristique et la vie suit son cours. Il loue une sorte de side-car couvert pour visiter les environs. Après avoir goûté une spécialité culinaire pour le moins déroutante, il assiste, dans un village, au concours de Miss Saint-Valentin.

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