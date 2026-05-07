Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 8 mai 2026, les invités de Maud Descamps

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 06:55, Maud Descamps présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Maud Descamps et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus vendredi 8 mai 2026 :

07:35 En toute franchise :

Francis Pousse, président national des distributeurs de carburants et d’énergies nouvelles du syndicat Mobilians.

09:15 L'interview du petit-déjeuner :

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.