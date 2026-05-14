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Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 15 mai 2026, les invités de Maud Descamps

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 14 mai 2026 396
Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 15 mai 2026, les invités de Maud Descamps

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 06:55, Maud Descamps présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Maud Descamps et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus vendredi 15 mai 2026 :

07:35 En toute franchise :

Elisabeth Borne, ex-Première ministre, députée EPR du Calvados, auteure de « Réveillons-nous » (Ed. Robert Laffont).

09:15 L'interview du petit-déjeuner :

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le jeudi, 14 mai 2026 21:10
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&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; vendredi 15 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" vendredi 15 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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