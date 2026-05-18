recherche
Infos

"Télématin" mardi 19 mai 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 18 mai 2026 325
"Télématin" mardi 19 mai 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 19 mai 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 19 mai 2026 :

L'invitée du jour

Michelle Fines, journaliste spécialiste des faits divers.

Les 4 vérités  

Maud Bregeon, ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre et ministre déléguée, chargée de l'Énergie auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Culture

Florent Peyre.

Dernière modification le lundi, 18 mai 2026 20:53
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C ce soir&quot; à Cannes lundi 18 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" à Cannes lundi 18 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

18 mai 2026 - 21:25

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 19 mai 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 19 mai 2026, les invités de Bruce Toussaint

18 mai 2026 - 20:53

A ne pas manquer...

Demi-Finale de &quot;The Voice&quot; samedi 23 mai 2026 sur TF1, voici les artistes qui seront présents

Demi-Finale de "The Voice" samedi 23 mai 2026 sur TF1, voici les artis…

18 mai 2026 - 21:06 The Voice

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...