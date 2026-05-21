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Roland Lescure invité du Journal de 20H de France 2 ce jeudi 21 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 212
Roland Lescure invité du Journal de 20H de France 2 ce jeudi 21 mai 2026

Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances, sera l'invité du Journal de 20 Heures de France 2 ce jeudi 21 mai 2026.

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a multiplié les annonces ce 21 mai 2026 autour du soutien aux entreprises et du pouvoir d’achat.

Lors d’interventions médiatiques cette semaine, il a confirmé de nouvelles aides économiques destinées aux secteurs les plus touchés par la hausse des coûts de l’énergie.

En direct ce soir sur le plateau du 20 Heures de France 2Roland Lescure répondra aux questions de Léa Salamé sur ces nouvelles aides ciblées face à la hausse des prix de l'énergie, présentées ce jeudi soir. 

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