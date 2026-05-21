"Télématin" vendredi 22 mai 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 22 mai 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 22 mai 2026 :

L'invitée du jour

Victoire Haffreingue, journaliste au Parisien, autrice du livre "Les rois du silence" chez Robert Laffont.

Les 4 vérités

Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises.

Culture

Coralie, Alexandra et Marjorie du groupe L5.