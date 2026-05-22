"Télématin" samedi 23 mai 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 23 mai 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 23 mai 2026 :

L'invité du jour

Nicolas Gilsoul, docteur en sciences et explorateur, auteur de "Voyages extraordinaires au Muséum national d'histoire naturelle".

Les 4 vérités

Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale.

Culture

Denitsa Ikonomova.