"Télématin" samedi 23 mai 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” samedi 23 mai 2026 :
L'invité du jour
Nicolas Gilsoul, docteur en sciences et explorateur, auteur de "Voyages extraordinaires au Muséum national d'histoire naturelle".
Les 4 vérités
Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale.
Culture
Denitsa Ikonomova.