Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 25 mai 2026, les invités de Bruce Toussaint

Lundi 25 mai 2026 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Bruce Toussaint et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus lundi 25 mai 2026 :

07:35 En toute franchise

Julien Odoul, porte-parole du RN, député de l’Yonne.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.