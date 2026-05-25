Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 26 mai 2026, les invités de Bruce Toussaint

Mardi 26 mai 2026 à partir de 06:55, Bruce Toussaint, accompagné de ses chroniqueurs, présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus mardi 26 mai 2026 :

07:35 En toute franchise

Maud Bregeon, ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre et ministre déléguée, chargée de l'Énergie auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.