Marc Bloch, l'entrée au Panthéon sur France 2 mardi 23 juin 2026

Mardi 23 juin 2026 à partir de 20:35, France 2 proposera une soirée spéciale consacrée à l'entrée au Panthéon de Marc Bloch.

Le 23 juin 2026, 82 ans après son assassinat par la Gestapo en 1944, l’historien et résistant Marc Bloch entrera au Panthéon accompagné de son épouse Simonne Bloch, née Vidal.

Décidée par le président de la République, cette panthéonisation honore « l’œuvre, l’enseignement et le courage » d’un éminent savant qui a renouvelé en profondeur l’historiographie française et fut aussi un grand résistant qui a donné sa vie pour que la France redevienne libre.

France Télévisions mobilise ses équipes de l’information, des programmes et du numérique pour faire vivre aux Français cette cérémonie nationale, présidée par le président de la République, raconter et célébrer Marc Bloch, mettre en lumière l’héritage immense de cet intellectuel devenu la figure tutélaire des historiens d’aujourd’hui, qui rappelle à toutes les générations que comprendre et interroger l’histoire est une exigence pour éclairer le présent et s’inscrire dans les valeurs républicaines.

20:35 • Marc Bloch au Panthéon

France 2 propose une émission spéciale en direct présentée par Julian Bugier, accompagné de Nathalie Saint-Cricq avec des invités en plateaux.

Reportages, témoignages, archives et duplex avec des envoyés spéciaux de la rédaction pour revenir sur le parcours de Marc Bloch.

L'émission fera suite au JT de 20h présenté par Léa Salamé, dont la dernière partie sera consacrée au célèbre historien.

22:15 • Marc Bloch, au nom de la France

Marc Bloch, au nom de la France est le récit de l'incroyable destin de l'un des plus grands historiens français, reconnu dans le monde entier et qui a combattu avec courage lors des deux guerres mondiales. Un républicain acharné, stigmatisé pour ses origines juives, puis lâchement assassiné par les nazis en juin 1944 parce que résistant, et dont les ouvrages ont révolutionné l’étude et la compréhension de notre Histoire.

Le célèbre médiéviste a ainsi profondément bouleversé la façon d’écrire et de raconter l’Histoire, notamment à travers ses nombreux ouvrages, depuis Les rois thaumaturges jusqu'aux fameuses Annales d'histoire économique et sociale et bien sûr son livre le plus célèbre, L’étrange défaite, rédigé dans la fièvre de l’été 1940 et qui est placé au cœur de ce film.